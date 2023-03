Nafas håper at det kommer

Kjære deg!





På Papua Ny-Guinea har vi piloter ofte med oss en boks med Bibler når vi lander. Etterspørselen er så stor at vi ofte går tom. Vi trenger din hjelp til å skaffe flere

– og fly dem ut!





Når mine kolleger og jeg flyr ut i jungelområdene møter vi stammefolk på jakt etter bibler. En såkalt «Bibel-boks» inneholder 35 bibler i ulike språk og format, de fleste på det nasjonale språket Tok Pisin.





Etter landing stimler folk sammen og mange spør etter en Bibel. De som har råd betaler en subsidiert pris, som er halvparten av markedspris. Hos noen av de fattigste stammene, som lever under fattigdomsgrensen på en dollar om dagen, deler MAF dem ut gratis.





Urbefolkningen her på Papua Ny-Guinea er en av de mest sammensatte i verden. Utrolig nok er det mer enn 1000 etniske grupper, og det finnes hele 830 ulike stammespråk. Landet er sannsynligvis det mest etnisk og språklig komplekse av alle nasjoner i verden.





Frykten for onde ånder er dominerende, og drap og hevn har vært en del av kulturarven fra forfedrene. Vi ser hver dag at Bibelens ord om fred, nåde og forsoning forandrer mennesker og samfunn. Med din hjelp kan vi nå ut til flere. Vi trenger din støtte for å kunne møte etterspørselen i de isolerte områdene.





I en isolert landsby møtte vi Joyce, en kvinne som hadde ventet lenge på å få sin første Bibel. Da hun fikk den i hendene, holdt hun fast ved den som om livet hennes var avhengig av den. Historier som dette er det mange av, og de rører meg langt inn i hjertet.





Vil du gi en gave som virkelig forandrer?





Vennlig hilsen



Jan Ivar Andresen

MAF-pilot

Papua Ny-Guinea